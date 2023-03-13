Politico: глава ЕК и глава Евросовета расходятся по поводу политики в отношении Китая

По данным газеты, высокопоставленные лица Евросоюза настаивают на менее конфронтационном отношении к Китаю, чем у администрации президента США Джо Байдена

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Первые лица Европейского союза (ЕС) расходятся во мнении по поводу политики объединения в отношении Китая на фоне растущего давления со стороны президента США Джо Байдена. Об этом в понедельник сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, высокопоставленные лица Евросоюза, включая главу Евросовета Шарля Мишеля, настаивают на менее конфронтационном отношении к Китаю, чем у администрации Байдена. В то время как несколько стран - членов ЕС, пишет газета, опасаются, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен придерживается более воинственной линии в соответствии с позицией США.

"Существует огромный риск конфликта между Соединенными Штатами и Китаем, - заявил высокопоставленный чиновник Евросовета. - Да, мы являемся партнером США, но мы не вассальное государство. Мы считаем, что не должны полностью отделяться от Китая".

Источник Politico в ЕС заявил, что несмотря на то, что Еврокомиссия обладает компетенцией в области торговли, геополитическая стратегия ЕС должна вырабатываться по мандату Европейского совета.

Как отмечает газета, также разногласия между Евросоветом и ЕК по поводу политики блока в отношении КНР достигли кульминации из-за сроков проведения саммита ЕС-Китай, который был запланирован на июнь. Однако Еврокомиссия настаивает на том, что саммит не может состояться до следующего саммита между США и ЕС.