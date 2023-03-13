В Британии считают, что последствия конфликта в ИТР могут быть больше, чем у украинского

В обновленной версии Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства говорится, что Китай осуществляет "быструю и скрытую военную модернизацию, инвестируя большие суммы, милитаризуя спорные острова в Южно-Китайском море"

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Последствия потенциального военного противостояния в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) могут быть больше, чем у конфликта на Украине. Об этом говорится в обновленной версии Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, которая была в понедельник опубликована правительством страны.

"Механизмы стратегической стабильности, которые в XXI веке помогали снизить риски недопонимая, просчетов и непреднамеренной эскалации, не совершенствовались достаточно интенсивно для того, чтобы соперничество не переросло в неконтролируемый конфликт. Напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе нарастает, а конфликт в нем мог бы иметь более масштабные последствия, чем конфликт на Украине", - указывают авторы обзора.

В документе утверждается, что Китай осуществляет "быструю и скрытую военную модернизацию, инвестируя большие суммы, милитаризуя спорные острова в Южно-Китайском море", и отказывается "исключать применение силы для достижения своих целей в отношении Тайваня". Хотя в документе отмечено, что Пекин "создает определяющий эпоху вызов для мирового порядка" западного образца, КНР не называется угрозой, как этого требовал ряд радикально настроенных членов правящей Консервативной партии.

В обзоре также говорится о "возросшей угрозе со стороны Ирана, выраженной в виде развития ядерной программы страны, дестабилизирующего регион поведения и действий на территории Великобритании". Британское правительство напомнило, что в 2022 году спецслужбам королевства стало известно о планах властей Ирана по "убийству или похищению британцев или жителей Великобритании", которые якобы являются критиками иранского правительства.

"КНДР также стремится развивать свой ядерный потенциал и проводить дестабилизирующие регион действия посредством ракетных испытаний, которые угрожают ее соседям", - сказано в документе при перечислении основных внешнеполитических вызовов для Соединенного Королевства, за исключением России и Китая.