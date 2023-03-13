Депутаты партии "Шор" потребовали объяснить присутствие иностранцев в полиции

Вице-председатель партии Марина Таубер заявила, что в ходе акции протеста оппозиции 12 марта слышала иностранную речь людей в масках, которые задерживали участников митинга

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Депутаты парламента от партии "Шор" направили в правительство запросы с требованием объяснить присутствие иностранцев в полицейских кордонах на акции протеста оппозиции 12 марта. Об этом вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер сообщила в интервью телеканалу "Первый в Молдове" в понедельник.

"Мы направили запросы, чтобы выяснить, кто были эти люди в масках, которые задерживали участников митинга. <…> Я сама четко слышала иностранную речь. Это был румынский акцент. Были и те, кто говорил на английском", - сказала Таубер.

По ее словам, депутаты поинтересовались, сколько иностранных граждан были задействованы органами правопорядка, откуда они, какие структуры представляют и каков их юридический статус в Молдавии. "Эти и другие важные вопросы я в качестве депутата направила в правительство, прокуратуру, в МВД и Службу информации и безопасности", - сказала Туабер.

Она считает незаконным не только задержания, но и блокирование автобусов с людьми, которые направлялись на митинг в Кишинев из разных районов республики. Ранее МВД Молдавии опровергло информацию о привлечении иностранцев в полицейские кордоны 12 марта.

В воскресной акции протеста в центре Кишинева приняли участие несколько тысяч человек. Организаторы прошли по главному бульвару молдавской столицы с транспарантами "Долой [президента] Майю Санду", "Долой диктатуру", "Оплатите наши счета". Изначально они планировали провести митинг у здания парламента, но затем решили выйти на главную площадь Кишинева, однако дорогу в этом направлении им преградили полицейские кордоны. Между сотрудниками правопорядка и демонстрантами произошли стычки.

В Молдавии уже больше года действует режим чрезвычайного положения, который был введен с началом специальной военной операции России на Украине. В этот период были запрещены все массовые мероприятия, закрыты оппозиционные телеканалы. Тем не менее молдавская оппозиция практически еженедельно проводит акции протеста с лета прошлого года, критикуя правительство за экономический кризис в стране. В ходе демонстраций звучат лозунги с призывами к роспуску парламента и отставке президента страны. В феврале - на фоне этих демонстраций - в отставку ушла премьер-министр Наталья Гаврилица.