Белый дом утверждает, что нет препятствий для решения о расширении НАТО к саммиту альянса

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о намерении продолжать обсуждать эти вопросы с руководством Турции

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Администрация США утверждает, что нет причины не договориться о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО к предстоящему летом саммиту альянса, а также заявляет о намерении продолжать обсуждать этот блок вопросов с руководством Турции.

"Считаю, что нет причины, не позволяющей обеспечить это к саммиту [НАТО] нынешним летом и для Финляндии, и для Швеции", - заявил в понедельник на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя перспективы приема в альянс двух упомянутых стран.

"И мы будем продолжать оставаться в тесном контакте [на этот счет] не только с финнами и шведами, но и турками. Завтра (14 марта - прим. ТАСС) я буду встречаться в Вашингтоне со своим турецким коллегой <...>, и у нас будет шанс обсудить этот вопрос, а также 127 других (то есть большое число иных тем - прим. ТАСС), важных для отношений США и Турции", - отметил советник американского лидера.