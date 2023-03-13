В партии "Шор" считают, что ЕС не замечает давление на оппозицию в Молдавии

Вице-председатель партии Марина Таубер прокомментировала заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о праве граждан Грузии на мирный протест

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Евросоюз не замечает давление на оппозицию в Молдавии, так как оно исходит от проевропейского правительства. Такое мнение высказала в понедельник вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер в интервью телеканалу "Первый в Молдове", комментируя заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о праве граждан Грузии на мирный протест.

"Люди в Молдавии должны пользоваться такими же правами, которые универсальны для всех, так как мы ничем не хуже жителей Германии, Франции или Италии. Мы не люди второго сорта и ждем к себе аналогичного отношения. Люди вышли на протест [в Кишиневе], и агрессия была спровоцирована со стороны полиции. Мне хочется спросить господина Борреля, не хочет ли он прокомментировать то, что происходит в нашей стране", - сказала Таубер.

По ее словам, глава внешнеполитической службы ЕС "должен срочно вмешаться", так как стремящаяся получить членство в ЕС Молдавия находится под мониторингом Брюсселя. Таубер, которая выступает одним из организаторов протестов оппозиции, считает, что полиция неправомерно срывает массовые акции, "регулярно задерживает и запугивает активистов", блокирует транспорт с людьми и демонстрации. По мнению Таубер, за действиями полиции стоят президент страны Майя Санду и проевропейская Партия действия и солидарности. "Это не демократия и европейские ценности, а узкие интересы определенной группы лиц, которые не хотят потерять власть в Молдавии", - считает политик.

В Молдавии уже больше года действует режим чрезвычайного положения, который был введен с началом специальной военной операции России на Украине. В этот период были запрещены все массовые мероприятия, закрыты оппозиционные телеканалы. Тем не менее молдавская оппозиция практически еженедельно проводит массовые акции протеста с лета прошлого года.

Протестующие обращают внимание на критическую ситуацию, в которой оказалась большая часть населения в связи рекордной инфляцией, она превысила по итогам 2022 года 30% в годовом исчислении. В качестве одной из причин кризиса называется семикратный рост тарифов на газ, вызванный, по мнению оппозиции, некомпетентностью властей. В феврале - на фоне этих демонстраций - в отставку ушла премьер-министр Наталья Гаврилица.