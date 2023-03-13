Белый дом сообщил, что сроки новой беседы лидеров КНР и США еще не согласованы

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне ожидали бы разговора Джо Байдена и Си Цзиньпина по завершении первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва "в какой-то момент предстоящего периода"

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден хотел бы в обозримом будущем провести новый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, однако сроки такого контакта еще не согласованы. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, в Вашингтоне "ожидали бы разговора президента Байдена и президента Си" по завершении первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламента) 14-го созыва "в какой-то момент предстоящего периода". "Не могу назвать вам дату, так как дата не намечена", - отметил советник американского лидера. "Однако президент Байден указывал на готовность провести беседу по телефону с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином - прим. ТАСС) после того, как они (китайские должностные лица - прим. ТАСС) вернутся к ритмичной работе по завершении ВСНП", - сказал Салливан.

Первая сессия ВСНП 14-го созыва состоялась 5-13 марта. В ходе сессии Си Цзиньпин был переизбран председателем КНР и главой Центрального военного совета на беспрецедентный - третий - пятилетний срок. Делегаты одобрили проект реформы высшего исполнительного органа страны - Госсовета КНР - и назначили новым премьером бывшего секретаря парткома Шанхая Ли Цяна. Парламент также утвердил новый состав правительства страны.