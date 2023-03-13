Лидеры AUKUS заявили о консультациях с МАГАТЭ в свете продажи АПЛ Австралии

Лидеры AUKUS ранее объявили о трехэтапном плане предоставления Канберре АПЛ с неядерным вооружением и технологий их производства

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, премьер-министры Великобритании Риши Сунак и Австралии Энтони Альбанезе заявили, что будут вырабатывать вместе с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) подход по продаже атомных подводных лодок (АПЛ), соблюдая при этом режим нераспространения. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении трех лидеров по итогам их встречи в Сан-Диего (штат Калифорния).

"Когда мы объявили о партнерстве AUKUS (Альянса Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов в сфере безопасности - прим. ТАСС) в сентябре 2021 году, мы взяли на себя обязательство установить самые высокие стандарты нераспространения. План, о котором мы объявили сегодня, воплощает в жизнь это обязательство и отражает наше давнишнее лидерство в вопросах глобального режима ядерного нераспространения и уважения его. Мы продолжим консультироваться с МАГАТЭ в разработке такого подхода по нераспространению, который создаст мощный прецедент для приобретения атомных подводных лодок", - отмечается в заявлении.

"Наш план повышает промышленные возможности всех трех стран для производства и эксплуатации совместимых атомных подводных лодок на десятилетия вперед, расширяет наше индивидуальное и коллективное подводное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и способствует глобальной безопасности и стабильности", - сказано в заявлении. В нем также отмечается, что реализация программы "потребует надежного инновационного обмена информацией и технологического сотрудничества". В документе говорится, что США, Великобритания и Австралия намерены "связать воедино свои промышленные базы и цепочки поставок, укрепляя при этом режимы безопасности каждой из стран".

Британская позиция

В канцелярии Сунака заявили, что реализация программы AUKUS позволит создать "тысячи рабочих мест в Великобритании в предстоящие десятилетия". В сообщении указывается, что "большинство этих рабочих мест появятся в Барроу-ин-Фернесс - родине строительства британских подлодок", а также в ряде других городов, включая Дерби. На Даунинг-стрит подчеркнули, что строительство подлодок SSN AUKUS поможет Великобритании "поддерживать свою приверженность защите евроатлантического региона".

В заявлении уточняется, что решение о количестве субмарин, которые Соединенное Королевство произведет для нужд собственного военного флота, будет принято "в предстоящие годы на основе картины стратегических угроз к тому времени". Подлодки SSN AUKUS в Великобритании будут строиться компаниями Rolls-Royce и BAE Systems.

В понедельник лидеры стран - участниц AUKUS объявили о трехэтапном плане предоставления Канберре атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства. Предполагается, что первая подлодка SSN AUKUS, которая представляет собой модификацию британской субмарины класса Astute, будет создана в Соединенном Королевстве в конце 2030-х годов. Австралия же, как ожидается, построит свою первую SSN AUKUS в начале 2040-х годов с помощью американских и британских технологий.