Байден заявил, что США являются надежным партнером по AUKUS

Австралия, Великобритания и США в 2021 году объявили о начале нового партнерства в сфере безопасности

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. США являются надежным партнером альянса AUKUS, в который также входят Великобритания и Австралия, в сфере безопасности. Об этом заявил в понедельник президент США Джо Байден в начале встречи по сотрудничеству в рамках данного альянса с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Встреча проходит в Белом доме. Журналистов завели в комнату, где собрались Байден, Сунак и Альбанезе. Те, однако, не стали выступать с какими-либо заявлениями. Лишь Байден в ответ на вопрос одного их журналистов о том, является ли Вашингтон надежным партнером, заявил, что "на США всегда можно положиться". После этого встреча продолжилась в закрытом формате.

Как ожидается, Байден позднее выступит с заявлением по ее итогам.

Австралия, Великобритания и США в 2021 году объявили о начале нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских или британских технологий построить как минимум восемь АПЛ, первые из которых примут на боевое дежурство не ранее 2038 года, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Также в рамках соглашений альянса Канберра планирует приобрести у США пять атомных субмарин класса "Вирджиния" и расширить программу ротации американских АПЛ в портах австралийских ВМС на западном побережье континента к 2027 году.