США хотят, чтобы Китай использовал свое влияние для прекращения СВО

"Пекин утверждает, что придерживается нейтралитета" относительно спецоперации, но оказывает России "экономическую, политическую, дипломатическую поддержку", заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Администрация США хочет, чтобы Китай использовал свое влияние на Россию для прекращения специальной военной операции (СВО), Вашингтон также рассчитывает на контакты между лидерами КНР и Украины. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы бы, безусловно, хотели и наделись увидеть взаимодействие председателя [КНР] Си [Цзиньпина] с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Как мы понимаем со слов наших украинских партнеров, контакты пока не запланированы. Но мы будем наблюдать за развитием событий, за тем, что заявят стороны", - сказал он.

"В мире есть страны, которые поддерживают такие отношения с Россией, каких не поддерживаем мы. Китай в этом списке на первом месте в плане его связей с Россией и влияния на нее", - добавил Прайс. По его версии, "Пекин утверждает, что придерживается нейтралитета" относительно СВО, но оказывает России "экономическую, политическую, дипломатическую поддержку".

По словам Прайса, США, "конечно, хотели бы увидеть, что Китай воспользуется имеющимся влиянием для прекращения" СВО. "Мы этого еще не видели. Мы подождем и посмотрим, будут ли контакты между председателем [КНР] Си [Цзиньпином] и президентом Зеленским", - добавил он.

Ранее информационное агентство Reuters со ссылкой на источники передало, что Си Цзиньпин надеется на следующей неделе нанести визит в Москву и встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить, действительно ли председатель КНР может приехать в Москву в упомянутые сроки, пообещав сообщить об этом, когда будет обоюдная готовность сторон.