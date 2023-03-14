Reuters: США продлят особый статус украинским беженцам, попавшим в страну через Мексику

Агентство проинформировало, что через мексиканскую границу в начале 2022 года в США попали порядка 25 тыс. беженцев с Украины

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена приняла решение позволить украинским беженцам, попавшим в прошлом году в США через границу с Мексикой, продлить свой гуманитарный статус для получения от государства медстраховки и талонов на питание. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

Со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США агентство проинформировало, что через мексиканскую границу в начале 2022 года в США попали порядка 25 тыс. украинских беженцев. Тогда им лишь на год предоставили статус беженца, но теперь они смогут его продлить. На какой срок, не уточняется.

Агентство также напомнило, что в рамках официальной американской программы по расселению беженцев с Украины Uniting for Ukraine в страну прибыли еще более 118 тыс. человек. Им предоставляли статус беженцев на два года - минимум до 2024 года.