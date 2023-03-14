13 марта, 23:31
Ситуация на Корейском полуострове

В Японии заявили об отсутствии ущерба от нового ракетного пуска КНДР

Комитет начальников штабов Республики Корея во вторник объявил, что КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Новый ракетный запуск КНДР не вызвал какого-либо ущерба на территории Японии. Об этом во вторник журналистам сообщил премьер-министр Фумио Кисида.

"Какого-либо ущерба от ракетного запуска Северной Кореи зафиксировано не было", - отметил он. Никакой дополнительной информации о новом ракетном пуске КНДР глава японского правительства не привел.

Комитет начальников штабов Республики Корея во вторник объявил, что КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Никаких дополнительных сведений об этом запуске южнокорейская сторона к настоящему моменту также не предоставила. 

Теги:
ЯпонияКНДРСитуация на Корейском полуостровеКисида, Фумио
© Информационное агентство ТАСС
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