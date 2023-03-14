Президент Колумбии заявил о начале переговоров с бывшими членами повстанческой группировки

По словам Густаво Петро, таким образом диалогом о мире будут охвачены "практически половина вооруженных лиц", орудующих в стране

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 марта. /ТАСС/. Правительство Колумбии проведет переговоры с одной из крупнейших вооруженных группировок, которую создали бывшие члены расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Об этом сообщил в понедельник президент страны Густаво Петро.

"Начинается второй мирный процесс. Будут организованы переговоры между правительством и "Центральным командованием", - написал он в Twitter. По словам Петро, таким образом диалогом о мире будут охвачены "практически половина вооруженных лиц", орудующих в Колумбии.

В качестве шага навстречу "Центральному командованию" прокуратура страны приостановила действие ордеров на арест 19 членов группировки.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах, его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов были вынуждены покинуть свои дома. В 2016 году в Гаване представители правительства южноамериканской страны и повстанческой организации подписали соглашение о прекращении конфликта. Под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе РВСК была создана политическая партия. Несмотря на это, позднее часть бывших участников организации решила вновь взять в руки оружие.

Петро, вступивший в должность президента Колумбии в августе прошлого года, неоднократно заявлял о необходимости добиться мира внутри страны и готовности вести переговоры с любыми группировками. В ноябре власти страны начали диалог с повстанцами из "Армии национального освобождения".