Австралийские военные проходят обучение на АПЛ ВМС Великобритании и США

Строительство и техническое обслуживание атомных подводных лодок в Австралии даст возможность трудоустроить 8,5 тыс. человек на западном побережье, рассказал министр обороны страны Ричард Марлз

СИДНЕЙ, 14 марта. /ТАСС/. Австралийские военнослужащие участвуют в программах обучения и проходят службу на атомных подлодках и объектах инфраструктуры подводного флота Великобритании и США. Об этом во вторник сообщил министр обороны Австралии Ричард Марлз.

"Австралийцы уже приступили к обучению на атомных подводных лодках ВМС Великобритании и США, а также участвуют в рабочих образовательных программах на объектах инфраструктуры подводного флота этих стран", - сообщил Марлз.

Министр отметил, что для обеспечения ротации британских и американских АПЛ, о наращивании темпов которой ранее заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, к 2027 году в Австралии "будет создано дополнительно 500 новых рабочих мест для военнослужащих ВМС страны и гражданского персонала Минобороны в штате Западная Австралия". "Это позволит нам вырастить собственных специалистов к моменту прибытия первой подводной лодки класса Virginia, запланированного на 2033 год", - указал глава оборонного ведомства.

Кроме того, Марлз добавил, что "строительство и техническое обслуживание атомных подводных лодок в Австралии даст возможность трудоустроить 8,5 тыс. человек на западном побережье, и еще порядка 5,5 тыс. специалистов потребуются для проектирования и создания новой судоверфи в Южной Австралии". "Это почти вдвое больше рабочих мест, чем могло бы быть создано в рамках прежней программы строительства дизель-электрических подлодок", - подчеркнул он, отметив, что "тысячи специалистов будут также востребованы в рамках создания атомного подводного флота в сферах управления, обучения, логистики и обслуживания".

План создания атомного флота Австралии

В рамках трехэтапного плана предоставления Канберре АПЛ с неядерным вооружением страны альянса AUKUS намерены ускорить строительство мощностей для производства субмарин и расширить обмен опытом в производственной и военной сферах. Кроме того, планируется к 2027 году разместить в Австралии в рамках ротации пять атомных подводных лодок ВМС Соединенных Штатов и Великобритании (четыре американских и одну британскую).

На втором этапе Канберра сможет приобрести у США три АПЛ класса Virginia с неядерным вооружением и в дальнейшем купить еще две таких же подлодки. Ожидается, что первая субмарина прибудет на континент и приступит к боевому дежурству уже в 2023 году. Это, как полагают партнеры, поможет "обеспечить мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе".

В рамках третьего этапа Великобритания к началу 2040-х годов построит для Австралии первую АПЛ с неядерным вооружением нового класса, получившего название SSN AUKUS. Предполагается, что "еще несколько" субмарин будут построены в Соединенном Королевстве, а позднее их производство будет перенесено в Аделаиду, и первая подлодка, построенная на австралийском континенте, сойдет со стапелей в 2042 году.