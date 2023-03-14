Эксперт связал сокращение экспорта Китаем оружия с накоплением внутренних запасов

Профессор Шанхайского университета политических наук и права Ни Лэсюн считает, что геополитическая обстановка вокруг материкового Китая ухудшается

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 марта. /ТАСС/. Китай значительно сократил экспорт вооружений в 2018-2022 годах, что может свидетельствовать о накоплении военных запасов внутри страны на фоне сложной геополитической ситуации в мире и сбоев в работе военной промышленности в период действия антиковидных ограничений. Такое мнение высказал профессор Шанхайского университета политических наук и права Ни Лэсюн, пишет во вторник газета South China Morning Post.

"Сокращение экспорта вооружений из Китая может быть признаком того, что Пекин больше сосредоточился на внутренних потребностях по мере роста геополитической напряженности", - приводит издание его слова. По его мнению, геополитическая обстановка вокруг материкового Китая ухудшается. Речь идет о тайваньском вопросе, ситуации на границе с Индией и росте напряженности в отношениях с Японией. "Китай должен быть готов к конфронтации в любое время", - считает эксперт.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал в понедельник доклад о состоянии мировой торговли вооружениями за период 2018-2022 годы. В нем отмечается, что основными экспортерами оставались США и Россия. Китай за указанный период обошел по экспорту Германию и вышел на четвертое место в мире, однако спад по этому показателю составил 23%.

В то же время импорт Китаем вооружений за 2018-2022 годы вырос на 4,1%. На долю российского оружия в общей структуре китайского импорта пришлось 83%. Франция и Украина занимали второе и третье места соответственно.

В текущем году Китай намерен увеличить оборонный бюджет на 7,2%, до 1,553 трлн юаней (около $224,85 млрд). Об этом было объявлено 5 марта на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 14-го созыва. Многие международные организации, в том числе SIPRI, полагают, что КНР существенно занижает официальные данные о военном бюджете, а его реальный объем может быть выше на 25-50%.