Лидеры Японии и Южной Кореи проведут переговоры 16 марта в Токио

Визит Юн Сок Ёля призван поспособствовать нормализации двусторонних отношений

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Президент Республики Корея (РК) Юн Сок Ёль в ближайшие дни посетит Токио, где 16 марта проведет переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом во вторник объявила канцелярия президента республики.

По ее данным, лидеры двух государств также примут участие в совместном ужине.

Ранее японские власти объявляли, что визит президента РК пройдет 16-17 марта. Визит призван поспособствовать нормализации двусторонних отношений, серьезное охлаждение которых произошло в 2018 году при президенте Мун Чжэ Ине. Тогда Верховный суд Южной Кореи постановил, что японские компании Mitsubishi Heavy Industries и Nippon Steel должны выплатить компенсации гражданам республики, что положило начало новому витку обострения отношений между двумя государствами. Однако с приходом к власти Юн Сок Ёля стороны возобновили активный диалог, направленный на нормализацию связей.

Глава МИД Южной Кореи Пак Чин ранее объявил о плане создания общественного фонда для выплат компенсаций жертвам принудительного труда во время японского колониального господства. Вместо прямых платежей японских компаний фонд, связанный с южнокорейским министерством внутренних дел и безопасности, будет собирать пожертвования частных организаций. Разногласия вокруг выплат жертвам подневольного труда являются одним из основных камней преткновения в отношениях между Японией и РК.