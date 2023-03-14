Байден сообщил о просьбе Картера прочитать речь на его похоронах

По словам президента США, врачи нашли способ поддержать бывшего американского лидера "гораздо больше, чем ожидалось, благодаря найденному эффективному лечению"

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден сообщил, что умирающий от рака бывший американский лидер Джимми Картер попросил его прочитать надгробную речь на похоронах. Об этом заявил во вторник телеканал CNN, приводя слова Байдена, которые он произнес во время выступления в Калифорнии.

"Он попросил меня произнести надгробную речь", - отметил Байден, добавив, что "не должен был рассказывать это".

"Я провел некоторое время с Джимми Картером, но болезнь все-таки поймала его. Однако они [врачи] нашли способ поддержать его гораздо больше, чем ожидалось, благодаря найденному эффективному лечению", - подчеркнул глава государства.

В 2015 году у Картера была диагностирована меланома - злокачественная опухоль, распространившаяся на печень и мозг, но он прошел курс лечения и через четыре месяца объявил, что не болен раком. В последующие годы бывший глава государства неоднократно попадал в больницу из-за переломов после падений.

В феврале этого года Картер принял решение получать хосписную помощь на дому и провести оставшиеся дни со своей семьей вместо продолжения лечения.

Уже в 2019 году Картер стал самым долгоживущим президентом в истории США и единственным из президентов, доживших до 95 лет.