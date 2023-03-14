14 марта, 07:12

Премьер Грузии и послы ЕС обсудили процесс евроинтеграции страны

В Тбилиси также состоится региональная конференция послов Евросоюза высокого уровня, организованная представительством ЕС

ТБИЛИСИ, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и представители Службы внешнего действия (СВД) Евросоюза (ЕС) и Еврокомиссии на встрече в Тбилиси обсудили процесс интеграции страны в ЕС. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства республики.

"Глава правительства обсудил с европейскими дипломатами процесс евроинтеграции Грузии в неформальной обстановке. В Тбилиси пройдет региональная конференция послов Евросоюза высокого уровня, организованная представительством ЕС", - говорится в сообщении.

В предстоящей встрече примут участие представители высокого ранга СВД Евросоюза и Еврокомиссии, в том числе руководители делегаций ЕС в странах Центральной Азии, инициативы "Восточное партнерство", а также Турции и Австрии. Участники форума, сроки проведения которого не уточняются, встретились во вторник с премьером Грузии. "Как было отмечено на официальном завтраке, проведение конференции послов в Грузии подчеркивает важность Грузии в регионе для Евросоюза", - добавила пресс-служба правительства. 

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Грузия
© Информационное агентство ТАСС
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