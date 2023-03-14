Суд по делу против члена организации BYPOL Лупоносова начнется в Минске 7 апреля

Рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме

МИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Минский городской суд 7 апреля в заочном порядке начнет рассмотрение уголовного дела в отношении представителя находящейся за рубежом организации BYPOL Станислава Лупоносова, обвиняемого в совершении нескольких преступлений, в том числе измене государству. Об этом сообщается на сайте Верховного суда Белоруссии.

По данным судебной инстанции, рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме.

Следственный комитет Белоруссии 12 января сообщил о начале специального (заочного) производства по уголовному делу в отношении Лупоносова. Его обвиняют в несанкционированном копировании информации, повлекшем причинение существенного вреда, в измене государству, а также в превышении власти или служебных полномочий, совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекшем тяжкие последствия.

Лупоносов является бывшим сотрудником Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии. В апреле 2021 года он был объявлен в розыск в связи с обвинением в незаконной передаче персональных данных силовиков оппозиционной инициативе BYPOL, находящейся за рубежом. Комитет государственной безопасности Белоруссии включил бывшего представителя МВД в перечень лиц, причастных к терроризму.