Reuters: индийский суд отклонил прошение о компенсации жертвам катастрофы в Бхопале

Суд посчитал некорректным возложение на Union Carbide еще большей ответственности

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 марта. /ТАСС/. Верховный суд Индии во вторник отказался удовлетворить прошение правительства страны о дополнительной компенсации жертвам трагедии на химическом заводе американской компании Union Carbide, произошедшей в Бхопале в 1984 году и унесшей жизни тысяч индийцев.

"Мы считаем некорректным возложение на Union Carbide еще большей ответственности", - приводит агентство Reuters выдержки из вердикта судей, отклонивших петицию.

В ночь на 3 декабря 1984 года на заводе Union Carbide произошел выброс в атмосферу более 40 тонн ядовитых веществ. Причиной этого, как считают многие эксперты, стало несоблюдение корпорацией норм безопасности ради удешевления производства на предприятии, выпускавшем удобрения. В первые минуты погибли более 3 тыс. человек, еще от 15 до 18 тыс. умерли позже, всего в той или иной степени пострадали более полумиллиона индийцев. Бхопальская катастрофа признана самой крупной по числу жертв и пострадавших техногенной катастрофой в истории.

Правительство Индии первоначально добивалось компенсации ущерба в размере в $3 млрд. Однако в 1989 году Union Carbide удалось добиться снижения требуемой суммы. Выплаты компании составили всего лишь $470 млн. В 2001 году Union Carbide приобрела американская компания Dow Chemical Co. Новые владельцы заявили о том, что считают конфликт вокруг катастрофы в Бхопале исчерпанным, так как Union Carbide выплатила компенсацию.