МИД КНР выразил серьезную обеспокоенность из-за учений США и Южной Кореи

В Пекине заявили, что основными причинами напряженности на острове являются игнорирование мер Пхеньяна по денуклеаризации, а также постоянное усиление давления и политики сдерживания в отношении КНДР

ПЕКИН, 14 марта. /ТАСС/. Пекин крайне обеспокоен совместными учениями Соединенный Штатов и Республики Корея. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы серьезно обеспокоены ходом военных учений США и Республики Корея", - сказал он. По его словам, основными причинами напряженности на острове являются игнорирование мер Пхеньяна по денуклеаризации, а также постоянное усиление давления и политики сдерживания в отношении КНДР.

"Нынешняя ситуация на полуострове очень сложна и чувствительна. Все заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность, больше способствовать миру и стабильности на [Корейском] полуострове, а не наоборот", - резюмировал дипломат.

Ранее во вторник южнокорейские военные зафиксировали запуск двух баллистических ракет малой дальности со стороны КНДР.

В понедельник Южная Корея и США начали совместные командно-штабные учения Freedom Shield.

12 марта КНДР в рамках учений запустила две стратегические крылатые ракеты с подводной лодки. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын председательствовал на расширенном заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, на котором обсуждались в том числе средства военного сдерживания на фоне того, что "военные провокации США и Южной Кореи достигают пределов". В Пхеньяне подобные учения называют репетицией войны с народной республикой.