14 марта, 10:54

В Белоруссии плановый призыв военнообязанных на сборы пройдет в марте

Как заявили в Минобороны страны, в ходе этих мероприятий военнообязанные повысят профессиональные знания, ознакомятся с новыми образцами вооружения и техники, примут участие в учениях

МИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Плановый призыв военнообязанных на сборы в рамках повышения уровня боевой готовности пройдет в Белоруссии в марте. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В вооруженных силах продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей, в рамках которых в течение марта будет осуществляться плановый призыв военнообязанных на военные сборы", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве проинформировали, что в ходе этих мероприятий военнообязанные повысят профессиональные знания, ознакомятся с новыми образцами вооружения и техники, примут участие в учениях.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в феврале заявил о том, что численность вооруженных сил страны, которая в мирное время составляет 75 тыс. военнослужащих, в несколько этапов может быть увеличена до полумиллиона. При этом он в очередной раз подчеркнул, что в настоящее время необходимость проведения в республике мобилизации отсутствует. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
© Информационное агентство ТАСС
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