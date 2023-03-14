Сенегал примет участие в саммите Россия - Африка на высоком уровне

Планируется, что мероприятие пройдет 26-29 июля в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сенегал будет представлен на втором саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге на высоком уровне. Об этом заявил журналистам во вторник посол республики в Москве Жан-Батист Тиатьи Тин.

"Безусловно, на высоком уровне", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".