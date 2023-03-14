В ЕС объяснили перспективы Сербии в союзе при решении косовского вопроса

Спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак подчеркнул, что "если нет Сообщества сербских муниципалитетов, нет и договора" между Белградом и Приштиной

БЕЛГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Решения вопроса Косова и Метохии и нормализация отношений между Белградом и Приштиной откроет Сербии дверь в Евросоюз. Об этом во вторник заявил спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак в интервью телеканалу РТС.

"Цель [переговорного процесса Белграда и Приштины] состоит в том, чтобы найти беспроигрышную ситуацию и открыть двери Евросоюза", - заявил Лайчак, отметив, что не должно быть ни проигравших, ни победителей. Он обратил внимание, что, "если посмотреть на предложение ЕС (франко-германский план - прим. ТАСС), оно говорит о нормализации, а не о капитуляции", и имеет высокую степень поддержки Евросоюза. Кроме того, спецпредставитель ЕС подчеркнул, что "если нет Сообщества сербских муниципалитетов, нет и договора" между Белградом и Приштиной.

Лайчак находится в Сербии с двухдневным визитом, целью которого является обсуждение дорожной карты франко-германского плана урегулирования отношений между Белградом и Приштиной. Ранее он провел переговоры с премьером непризнанного Косова, которому, по данным СМИ, предложил 12 вариантов формирования Сообщества сербских муниципалитетов.

После встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем, Лайчак провел несколько переговоров с прозападной оппозицией. Его визит в Белград и Приштину является подготовительным для переговоров, которые пройдут 18 марта в Охриде в присутствии главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Ранее, 27 февраля, внешнеполитическая служба ЕС опубликовала "Соглашение о пути к нормализации отношений Косова и Сербии". Документ включает взаимное признание паспортов, отказ Сербии от представительства Косова на мировой арене, обмен дипмиссиями, а также юридические обязательства сторон работать над "всеобъемлющей нормализацией отношений".

По утверждению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, с текстом договора предварительно согласились лидеры Сербии и Косова на переговорах в Брюсселе. Соглашение не начнет действовать до определения порядка его имплементации.