Замгенсека ООН обсудит кипрское урегулирование во время визита на остров

Розмари Ди Карло сообщила, что намерена побывать в буферной зоне, разделяющей Кипр на территории проживания греческой и турецкой общин острова

НИКОСИЯ, 14 марта. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло обсудит проблему кипрского урегулирования с лидерами общин греков-киприотов и турок-киприотов в рамках начинающегося во вторник визита на остров.

"Я отправляюсь на Кипр с моим первым визитом. Намерена обсудить с греками-киприотами и турками-киприотами продвижение вперед в кипрском вопросе", - приводит ее слова газета Cyprus Mail.

В среду у замгенсека ООН состоятся переговоры с лидером греческой общины острова и президентом страны Никосом Христодулидисом и нынешним лидером турок-киприотов Эрсином Татаром. Ди Карло сообщила, что у нее также запланированы встречи с представителями молодежи и женских движений острова, а также посещение Комитета по делам пропавших без вести лиц. Кроме того, она намерена побывать в буферной зоне, разделяющей Кипр на территории проживания греческой и турецкой общин острова, которую контролируют Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре.

В новом правительстве Христодулидиса рассчитывают, что с помощью новых инициатив удастся создать условия для возобновления межобщинных переговоров между греками-киприотами и турками-киприотами под эгидой ООН. При этом власти республики выступают за более активное участие ЕС в урегулировании кипрской проблемы.

Ранее президент Христодулидис заявил журналистам, что у Никосии есть некоторые идеи, которые он намерен обсудить в Брюсселе перед началом саммита Евросоюза, намеченного на 23-24 марта, с участием главы Евросовета Шарля Мишеля, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европарламента Роберты Метсолы. Детали пока не раскрываются.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к позитивному результату.