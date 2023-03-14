Президент Литвы заявил, что принятие Украины в ЕС потребует неординарных решений

Гитанас Науседа не уточнил, какие это решения и в чем может состоять их неординарность

ВИЛЬНЮС, 14 марта. /ТАСС/. Решение о членстве Украины в Евросоюзе потребует от евросообщества неординарных решений. Об этом во вторник, выступая в Европарламенте, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"В ходе переговоров Украины с ЕС о членстве в сообществе потребуются непростые решения", - сказал он. Что это за решения и в чем может состоять их неординарность, президент не уточнил.

В условиях нынешней геополитической ситуации он считает необходимым продолжать расширение ЕС. "Наиболее эффективным способом роста пространства мира, стабильности и процветания было и будет расширение ЕС", - заявил Науседа.

В качестве примера он привел последствия приема в ЕС новых членов в 2004, 2007 и 2013 годах. "Тогдашние новички в желании укрепления Европы горячо поддержали реформы. Поэтому и сегодня, если мы хотим усиления ЕС, примем новых членов", - отметил президент.