Президент Намибии примет участие в саммите Россия - Африка

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент Намибии Хаге Гейнгоб с делегацией министров и представителей делового сообщества посетит второй саммит Россия - Африка в Санкт-Петербурге. Об этом заявил во вторник посол республики в Москве Клеменс Хандуукеме Кашуупулва на международном форуме РСПП "Россия - Африка: кооперация как путь к устойчивому развитию".

"Мы ожидаем, что президент Республики Намибия посетит этот очень важный саммит с делегацией министров, так же как и других членов делового сообщества", - сказал он.