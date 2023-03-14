Наследница испанского престола пройдет военное обучение

17-летняя дочь короля Филиппа VI за три года должна пройти подготовку в сухопутных войсках, а также в ВМС и ВВС

МАДРИД, 14 марта. /ТАСС/. Наследница испанского престола принцесса Астурийская Леонор начнет в 2023 году военную подготовку. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции министр обороны Маргарита Роблес.

"Принцесса Астурийская присоединится к военной подготовке в этом году, - отметила глава ведомства. - В августе или сентябре она начнет обучение в Генеральной академии Сарагосы". Роблес пояснила, что идея заключается в том, чтобы 17-летняя дочь короля Филиппа VI в течение трех лет получила особое военное обучение, в ходе которого она пройдет подготовку в сухопутных войсках, а также в ВМС и ВВС.

Принцесса Леонор родилась 31 октября 2005 года. Она является старшей из двух дочерей испанского монарха.

По конституции страны, король является главой государства и верховным главнокомандующим ВС.