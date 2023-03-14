Лидер Приднестровья заявил, что консульский пункт РФ не справляется с нагрузкой

По словам Вадима Красносельского, эта проблематика будет вновь обсуждаться на встрече с послом по особым поручениям МИД РФ Виталием Тряпицыным

КИШИНЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Выездной консульский пункт российского посольства, который обслуживает проживающих в Приднестровье граждан РФ, не справляется с нагрузкой. Об этом во вторник заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский на встрече с депутатами городского совета Тирасполя и Днестровска.

"После проведенных на различных уровнях переговоров штат тираспольского пункта был заметно увеличен, но по-прежнему не соответствует нагрузке", - передает слова Красносельского его пресс-служба. Лидер Приднестровья сообщил, что эта проблематика будет вновь обсуждаться на встрече с послом по особым поручениям МИД РФ Виталием Тряпицыным, визит которого в Тирасполь запланирован на ближайшее время.

Эта проблема поднималась также в прошлом году. Тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, что за период пандемии в Приднестровье сформировалась многотысячная очередь из тех, у кого есть вопросы, связанные с оформлением паспортов.