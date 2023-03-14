В Молдавии арестовали семь подозреваемых в попытке дестабилизации в стране

Срок ареста - 30 дней

КИШИНЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Семь человек, которых молдавская полиция задержала по подозрению в подготовке актов по дестабилизации ситуации в стране, арестованы на 30 дней. Как сообщил молдавский телеканал PRO TV, такое решение принял во вторник районный суд Кишинева.

Ранее глава Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану выступил с утверждением, что в подготовке акций по дестабилизации ситуации в ходе митингов оппозиции причастны спецслужбы России. Их деятельность якобы координировал гражданин РФ, прибывший недавно в республику и позже задержанный.

В феврале президент Молдавии Майя Санду заявила об опасности дестабилизации ситуации в стране и призвала парламент предоставить дополнительные полномочия спецслужбам. Она заявила тогда, что государственные органы республики подтвердили информацию президента Украины Владимира Зеленского якобы планах РФ вмещаться во внутриполитическую ситуацию в Молдавии.

В Молдавии уже больше года действует режим чрезвычайного положения, который был введен с началом специальной военной операции на Украине. В этот период запрещены все массовые мероприятия, закрыты оппозиционные телеканалы. Тем не менее молдавская оппозиция практически еженедельно митингует с лета прошлого года, обращая внимание на критическую ситуацию, в которой оказалась большая часть населения в связи рекордной инфляцией. В феврале на фоне этих демонстраций в отставку ушла премьер-министр Наталья Гаврилица.

Как подчеркнула 14 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявления Кишинева о "плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии" бездоказательны. По ее словам, очевидно, что истинная цель Киева, запустившего такую дезинформацию, заключается в том, чтобы "втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией".