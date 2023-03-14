14 марта, 15:36

СБУ предъявило заочные обвинения и.о. министра транспорта Херсонской области

Спецслужба назвала причиной предъявления обвинений то, что Тимур Худояров выполнял задачи по переустройству транспортной системы региона под обеспечение потребностей сил России, а также способствовал продаже зерна, собранного в Херсонской области

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения по нескольким статьям и.о. министра транспорта Херсонской области Тимуру Худоярову.

"В результате следственно-оперативных действий предъявлено обвинение <...> министру транспорта Херсонской области России", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Telegram-канале СБУ.

Спецслужба не называет имя главы ведомства, однако публикует фотографию Тимура Худоярова. СБУ сообщает, что ему предъявлены обвинения в "действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" на Украине, а также в "незаконном пересечении государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства".

СБУ заявляет, что причиной предъявления обвинений стало то, что и.о. министра выполнял задачи по переустройству транспортной системы Херсонской области под обеспечение потребностей сил России, а также способствовал продаже зерна, собранного в регионе. СБУ также поставило ему в вину то, что и.о. министра транспорта организовывал выезд детей из области на отдых в детские лагеря, что СБУ назвало "депортацией". 

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