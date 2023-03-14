СМИ: Тайвань развернет 700 станций спутниковой связи на случай конфликта с материком

По данным газеты Taiwan News, правительство острова одобрило эту программу после произошедшего в феврале обрыва двух подводных кабелей связи, в причастности к которому подозревают китайские суда

ГОНКОНГ, 14 марта. /ТАСС/. Правительство Тайваня планирует развернуть около 700 базовых станций низкоорбитальной спутниковой интернет-связи на случай конфликта с материком. Об этом во вторник сообщила газета Taiwan News.

Как отмечает издание, правительство острова одобрило соответствующую программу после произошедшего в феврале обрыва двух подводных кабелей связи, в причстности к которому подозреваются китайские суда. Власти планируют реализовать проект до конца следующего года. По данным газеты, правительство выберет около 700 из 6,9 тыс. объектов (включая больницы и убежища) для установки станций. Все объекты нельзя оснастить подобным оборудованием из-за бюджетных ограничений.

"Главная цель состоит в том, чтобы обеспечить доступность услуг связи, видеоконференций, интернет-звонков и прямого эфира в случае начала конфликта", - отмечает издание. Кроме того, это позволит главе администрации острова сохранить открытыми каналы связи с США и Японией, говорится в публикации.

Как утверждает газета, в феврале китайские рыболовное и грузовое суда повредили два подводных коммуникационных кабеля между Тайванем и контролируемыми им островами Мацзу, в результате чего этот небольшой архипелаг с населением 14 тыс. человек остался без интернет-связи. По данным издания, за последние пять лет зарегистрировано 27 аналогичных инцидентов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.