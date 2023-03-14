Канада приняла около 170 тыс. украинских беженцев

По словам канадского министра по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства, срок пребывания украинцев в стране по специальной программе, который истекает 31 марта, скорее всего продлят

ОТТАВА, 14 марта. /ТАСС/. Около 170 тыс. украинских беженцев прибыли в Канаду. Об этом во вторник сообщил журналистам министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Шон Фрейзер.

"С начала прошлого года убежище получили около 170 тыс. человек", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли продлен срок их пребывания в североамериканской стране по специальной программе, который истекает 31 марта, Фрейзер сообщил, что, вероятно, это будет сделано. "Я ожидаю, что в самое ближайшее время у нас будут новости [по этой теме], это будет до 31 марта", - сказал министр.