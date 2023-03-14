Разведчики США попросили $72,4 млрд на свою деятельность в 2024 финансовом году

Другие цифры, "касающиеся засекреченной в настоящее время информации о бюджете Национальной разведывательной программы, не будут обнародованы", заявили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Американские разведчики запросили у Конгресса США на свою деятельность $72,4 млрд в 2024 финансовом году, который начнется 1 октября 2023 календарного года. Об этом объявил во вторник аппарат директора Национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хейнс.

"Общая сумма, запрошенная на реализацию Национальной разведывательной программы (National Intelligence Program, NIP) в 2024 финансовом году, составляет $72,4 млрд", - отмечается в распространенном заявлении.

Согласно закону, принятому в 2007 году, директор Нацразведки обязан раскрывать только общую сумму запрошенных или выделенных средств. "Помимо этой цифры, никакие другие, касающиеся засекреченной в настоящее время информации о бюджете Национальной разведывательной программы, не будут обнародованы", - пояснил аппарат директора Нацразведки.

В NIP не включаются затраты по линии Разведывательного управления Минобороны (РУМО). На военную разведку запрошено на 2024 год $29,3 млрд, о чем Пентагон объявил в понедельник.

Как отмечается на сайте аппарата директора Нацразведки, совокупные расходы всех разведведомств США, включая РУМО, составили в 2022 финансовом году $89,8 млрд, в 2021 году - $84,1 млрд, в 2020 году - $85,8 млрд, в 2010 году - $80,1 млрд, в 2007 году - $63,5 млрд.

Хейнс координирует работу 17 разведведомств страны. Этот пост был создан в 2005 году в рамках реформы спецслужб после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.