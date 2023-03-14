Глава штаба обороны британских ВС отказался исключать возможность сокращения армии

В настоящее время численность армии Великобритании составляет примерно 76 тыс. человек, что является самым низким показателем с начала XIX века

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин, несмотря на увеличение военного бюджета страны, отказался исключать возможность сокращения численности армии. Об этом во вторник сообщил телеканал Sky News.

"Мы должны решить, на чем действительно хотим сосредоточиться. Расходы в некоторых областях могут неизбежно сократиться, но мы ведем разговор о продолжении вложений в британский оборонный сектор", - сказал Радакин, отвечая на вопрос о возможных сокращениях личного состава в армии.

12 марта канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака сообщила, что правительство Великобритании увеличит расходы на оборону на £5 млрд ($6 млрд) в ближайшие два года в свете конфликта на Украине. В заявлении уточнялось, что £3 млрд ($3,6 млрд) будут направлены на развитие ядерных сил сдерживания, а оставшаяся часть суммы пойдет на восполнение запасов переданных Украине боеприпасов и вооружений.

"Это [увеличение бюджета] базируется на понимании того, что нам необходимо подстраиваться к государственным угрозам, которые мы наблюдаем в настоящий момент, - отметил Радакин. - Наши инвестиции в вооружение и его эксплуатацию в течение следующих 10 лет превысят £240 млрд ($292 млрд - прим. ТАСС). Это огромные суммы денег".

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В канцелярии Сунака ранее подчеркнули, что в долгосрочной перспективе Великобритания хочет довести свои военные расходы до 2,5% ВВП (в настоящее время - чуть более 2%). Там указали, что после 2025 года оборонный бюджет будет пересмотрен в сторону дальнейшего увеличения при наличии возможностей. В настоящее время британский военный бюджет составляет £48,6 млрд ($59,1 млрд) в год.

Несмотря на увеличение оборонного бюджета, несколько депутатов правящей Консервативной партии посчитали незначительным размер средств, которые правительство Сунака намерено дополнительно направить на нужды королевских ВС. По их мнению, якобы растущие угрозы со стороны РФ и КНР требуют от Великобритании гораздо больших расходов в военной сфере даже в условиях высокой инфляции в стране.

В настоящее время численность британской армии составляет примерно 76 тыс. человек, что является самым низким показателем с начала XIX века. Для сравнения, в 1990 году в Сухопутных войсках королевства служили вдвое больше военных. Согласно нынешним планам властей, численность британской армии в ближайшие годы сократится до 72,5 тыс. человек.