Марши против пенсионной реформы пройдут во Франции в канун решения парламента

Ожидается, что акции пройдут в 230 коммунах страны

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Основные профсоюзы Франции проведут в среду восьмую общенациональную акцию протеста против правительственного проекта пенсионной реформы. Одновременно к работе приступит совместная комиссия в составе сенаторов и депутатов, которая должна согласовать с учетом итогов первого чтения финальный текст законопроекта, предусматривающего повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

По прогнозам Службы территориальной разведки Национального управления полиции, акции пройдут в 230 коммунах страны с участием от 650 тысяч до 850 тысяч манифестантов. В столичных маршах эта служба прогнозирует участие от 50 тысяч до 80 тысяч парижан.

"Наша задача - охватить акцией протеста всю страну", - заявил федеральный секретарь профсоюза железнодорожников SUD-Rail Жюльен Троккас. Он подчеркнул, что профессиональные объединения намерены усиливать давление на правительство, чтобы добиться отзыва проекта. К проведению в среду забастовок и маршей призвали все профсоюзы отрасли.

Министр транспорта Клеман Бон ожидает ухудшения ситуации на железных дорогах в среду. Он также предупредил об отмене каждого пятого рейса в столичном аэропорту Орли. Судоходная компания Corsica Line объявила, что не сможет обеспечить в среду морское сообщение между Корсикой и континентом в связи с протестами против проекта пенсионной реформы. Социальный протест будет продолжен также на многих нефтеперерабатывающих предприятиях в различных районах Франции.

Санитарная проблема

В столице тем временем растут горы мусора из-за забастовки уборщиков и прекращения технологического процесса на трех перерабатывающих предприятиях. По последним данным, на улицах уже скопилось 6,6 тыс. тонн отходов. Вице-мэр Парижа Эмманюэль Грегуар признал, что в связи с социальной акцией муниципалитет может поддерживать лишь "минимальный уровень" услуг.

Санитарные эксперты предупредили об угрозе нашествия крыс и, как следствие, распространения лептоспироза и других инфекционных заболеваний. Забастовщики, однако, намерены продолжать стачечные действия вплоть до начала следующей недели. Во Всеобщей конфедерации труда напомнили, что работа мусорщиков считается одной из самых тяжелых. Сегодня ожидаемая продолжительность жизни у представителей этой профессии на 12-17 лет ниже, чем у работников других отраслей. Повышение пенсионного возраста лишит их возможности выходить на пенсию в 57 лет, как предусматривают действующие пока правила.

В штаб-квартирах профсоюзов называют предстоящие дни решающими, поскольку обе палаты парламента должны будут провести 16 марта голосование по финальной версии закона. Парламентской совместной комиссии предстоит согласовать окончательный текст документа. Она насчитывает 14 человек и сформирована на паритетных началах. Семь сенаторов и столько же депутатов представляют пропрезидентский центристский лагерь, правую и левую оппозицию.

Параметры закона

В течение дня члены совместной комиссии должны прийти к консенсусу. "Это важный этап", - заявил официальный представитель правительства, министр Оливье Веран. Как сообщила спикер Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) Яэль Брон-Пиве, парламент не сможет вести трансляцию заседания комиссии, которая намерена работать при закрытых дверях. Исход работы комиссии и последующего голосования никто из наблюдателей пока не берется предсказать.

9 марта Сенат Франции (верхняя палата), рассматривающий в настоящий момент положения законопроекта о пенсионной реформе, одобрил поправку, предполагающую увеличение возраста выхода на пенсию до 64 лет к 2030 году. Сенаторы также поддержали возможность досрочного ухода на пенсию в 63 года для тех, кто начал трудовую деятельность в 20 лет и имеет трудовой стаж не менее 43 лет.

11 марта во французских городах прошел седьмой с конца января день всеобщего протеста против пенсионной реформы. По данным МВД Франции, в манифестациях приняли участие 368 тыс. человек. 7 марта на акции вышло рекордное число протестующих по всей стране - почти 1,3 млн человек. Глава Всеобщей конфедерации труда Филипп Мартинез призвал президента республики Эмманюэля Макрона "проконсультироваться с народом".

Долгий путь к реформе

Проект реформы пенсионной системы был представлен премьер-министром Франции Элизабет Борн в середине января. Наряду с повышением пенсионного возраста он предполагает увеличение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс. и отмену некоторых специальных пенсионных режимов. Французские власти мотивируют реформу демографическими и финансовыми причинами. Во Франции ожидаемая продолжительность жизни увеличилась, достигнув 85 лет для женщин и 79 лет для мужчин. Рост экономики, однако, замедлился, и пенсионный бюджет стал дефицитным.

В 2020 году Франция израсходовала на пенсии €331,6 млрд. Это составило 14,4% ВВП. Согласно статистике базирующейся в Париже Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), французы в возрасте 60-64 лет работают менее продолжительное время, чем в других странах Европы, где пенсионный возраст выше. Это создает проблемы для финансирования системы. На одного пенсионера в стране уже сейчас приходится менее двух работающих, а в 2050 году это соотношение может оказаться еще более красноречивым - 1:1,2.

Среди стран Европейского союза Франция поднимает пенсионный возраст одной из последних. Так, в Дании, где ожидаемая средняя продолжительность жизни чуть меньше, чем во Франции, уже сейчас на пенсию уходят в 67 лет. Но в 2035 году эту планку в североевропейской стране планируют поднять еще выше - до 69 лет, а в 2040 году - до 70 лет.