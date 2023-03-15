Румынское налоговое ведомство оштрафовало компанию за нарушение антироссийских санкций

Речь идет о Deltrans Grup & Ro, которая доставила два грузовика с фанерой из Костромы клиентам в Молдавии транзитом через Румынию

БУХАРЕСТ, 15 марта. /ТАСС/. Национальное агентство налоговой администрации Румынии (ANAF) оштрафовало транспортную компанию из уезда Яссы за сделку с предприятиями, которые связаны с российским предпринимателем Алексеем Мордашовым, включенным в санкционный список Евросоюза. Об этом сообщил во вторник телеканал Pro TV.

Как уточняет "Ясская газета", 1 марта прошлого года румынская компания Deltrans Grup & Ro заключила контракт, в соответствии с которым доставила два грузовика с фанерой из Костромы клиентам в Молдавии транзитом через Румынию, получив за эту услугу $9,2 тыс. Налоговое ведомство, узнав о сделке, наложило на компанию штраф в размере 30 тыс. леев ($6,5 тыс.).

Представители Deltrans Grup & Ro обжаловали штраф в суде, утверждая, что они не знали о том, что костромская компания "Свеза" и фанерный завод "Мантурово" контролируются связанной с Мордашовым компанией "Севергрупп". Кроме того, Мордашов был включен в санкционный список 28 февраля 2022 года, то есть за день до заключения контракта, и сайт ANAF не проинформировал об этом.

В результате ясские судьи решили, что "румынское государство было обязано уведомить" заинтересованных лиц о коммерческих связях фигурантов санкционных списков, и отменили штраф. Однако налоговое ведомство 10 марта этого года подало апелляцию. Таким образом, тяжба продолжается, дата нового заседания пока не назначена.

С начала конфликта на Украине румынское налоговое ведомство проверило 2 тыс. юридических и физических лиц на предмет выполнения санкций, введенных против России, и блокировало €20 млн, принадлежащих российским компаниям, отмечает Pro TV.

Мордашов является основным акционером горнодобывающей и металлургической компании "Северсталь" - одного из крупнейших производителей стали в России. По данным агентства Bloomberg, его состояние в настоящее время достигает $20,2 млрд.