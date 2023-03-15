Эксперт назвал визит Асада в Москву экстраординарным событием

Ливанский аналитик Нидаль Саби считает, что политические процессы на Ближнем Востоке приобретают новую динамику

БЕЙРУТ, 15 марта. /ТАСС/. Визит президента Сирии Башара Асада в Москву носит экстраординарный характер и связан с необходимостью выработки совместной с Россией стратегии в свете новых перспектив в Ближневосточном регионе, которые открывает ирано-саудовское сближение. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС ливанский аналитик Нидаль Саби, считающийся специалистом по межарабским проблемам.

"Политические процессы в регионе приобретают новую динамику, поэтому лидерам России и Сирии Владимиру Путину и Башару Асаду необходимо сверить часы", - считает он.

По словам собеседника, эффективная дипломатия Москвы и Пекина меняет лицо Ближнего Востока. "В декабре прошлого года Россия добилась неожиданного прорыва в сирийско-турецких отношениях, предложив Анкаре и Дамаску возобновить диалог и вернуться к сотрудничеству, - отметил он. - Теперь Китай, используя тесные экономические связи с Ираном и Саудовской Аравией, поощрил их к сближению в интересах установления мира и стабильности".

Саби сравнил достигнутые в Пекине 10 марта договоренности о нормализации двусторонних отношений между Ираном и Саудовской Аравией с политическим землетрясением. "Этот меморандум о взаимопонимании подводит черту под 40-летней эпохой, на протяжении которой США использовали противоречия между Тегераном и Эр-Риядом для разжигания конфликтов в Сирии, Ираке, Йемене и Ливане, - подчеркнул он. - Перед странами региона впервые появляется уникальная возможность обустроить свою жизнь без неоколониалистского вмешательства, их союзниками на этом пути выступают Россия и Китай".

Что касается Сирии и Турции, то, как указал ливанский эксперт, землетрясение 6 февраля приостановило переговорный процесс между сторонами с участием РФ и подключившегося к посредническим усилиям Ирана. "Вместе с тем постигшая сирийцев катастрофа вызвала глубокий отклик в арабском мире, - отметил он. - Алжир, Египет, Ирак, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, другие страны в срочном порядке организовали доставку гуманитарной помощи по воздушному мосту в аэропорты Алеппо, Дамаска и Латакии".

По словам Саби, большинство лидеров арабских государств сейчас открыто высказывается в пользу отмены жестоких антисирийских санкций, введенных Западом 12 лет назад. "Я думаю, что пройдет совсем немного времени, и в Дамаске приземлится самолет, на борту которого будет находиться министр иностранных дел саудовского королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд", - заключил собеседник агентства.