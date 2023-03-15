Токаев примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре

В ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные направления деятельности ОТГ в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи

АСТАНА, 15 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 марта примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который состоится в Анкаре. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы государства.

"16 марта президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана совершит рабочий визит в Анкару для участия во внеочередном саммите ОТГ", - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные направления деятельности ОТГ в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи, в том числе вопросы, связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями. "В рамках визита также планируется встреча главы государства с президентом Турции", - отметили в пресс-службе.

Организация тюркских государств была создана в 2009 году как Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Свое нынешнее название получила в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия. На предстоящий саммит в качестве наблюдателя также приглашена непризнанная международный сообществом Турецкая Республика Северного Кипра.