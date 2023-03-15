Экс-премьер Австралии назвал строительство подлодок в рамках AUKUS "худшим решением"

Таким образом страна "возвращается к своему бывшему колониальному хозяину - Великобритании", считает Пол Китинг

СИДНЕЙ, 15 марта. /ТАСС/. Участие в программе строительства атомных подводных лодок (АПЛ) в рамках соглашений AUKUS (трехсторонний альянс Австралии, Великобритании и США) стало худшим решением Канберры в международной политике со времен Первой мировой войны. Такое мнение высказал в среду бывший премьер-министр Австралии Пол Китинг.

"Участие правительства [под руководством Энтони] Альбанезе в программе строительства альянсом AUKUS атомных подводных лодок для национальных ВМС - это худшее решение австралийской власти со времен <…> Первой мировой войны. Страна возвращается к своему бывшему колониальному хозяину - Великобритании, чтобы гарантировать себе безопасность в Азии, но в результате проведет следующие полвека в подчинении у Соединенных Штатов", - заявил Китинг, выступая в Национальном пресс-клубе.

По словам бывшего премьера, правительство Австралии "с беспрецедентным энтузиазмом поддерживает Соединенные Штаты, считая Вашингтон основной стратегической силой в регионе" и отказываясь от поисков равновесия с государствами, расположенными по соседству. "Премьер-министр покупает подлодки, которые, очевидно, навсегда останутся в сфере оперативного управления Соединенных Штатов и Великобритании. Фактически мы заплатим за флот атомных субмарин, являющихся частью ВМФ США", - указал он, отметив, что "суверенитет Австралии уже полностью подчинен прихотям и капризам вашингтонской администрации".

Китинг подчеркнул, что программа строительства АПЛ "стоит в разы больше, чем любой национальный проект, но никто так и не объяснил австралийскому народу, из-за какой именно угрозы он будет реализован". "В рамках AUKUS Австралия оказывает дорогостоящую поддержку оборонным компаниям Великобритании и США, и из трех партнеров, объявивших о начале проекта [передачи Канберре АПЛ], за все заплатит только один - премьер-министр Австралии. Он направит 368 млрд австралийских долларов ($245 млрд - прим. ТАСС) в адрес военно-промышленных компаний Великобритании и США", - подчеркнул экс-премьер.

АПЛ для Австралии

Австралия объявила о намерении создать собственный атомный подводный флот осенью 2021 года после сообщения о заключении военного альянса с Великобританией и США. В марте 2023 года партнерством был принят трехэтапный план предоставления Канберре АПЛ с неядерным вооружением. В его рамках к 2027 году в Австралии будут размещены пять атомных подводных лодок ВМС Соединенных Штатов и Великобритании. С 2033 года для австралийских ВМС будут приобретены три американские подлодки класса Virginia, а к началу 2040-х годов Великобритания построит для Австралии первую субмарину нового класса SSN AUKUS (дальнейшее производство к 2042 году будет перенесено в Аделаиду).

Пол Китинг - австралийский политический деятель, 24-й премьер-министр Австралии (1991-1996), министр финансов в правительстве Роберта Хоука (1983-1991). В настоящее время профессор общей политологии в Университете Нового Южного Уэльса.