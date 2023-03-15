РФ передала Белоруссии документы о ранее неизвестных местах уничтожения людей в годы войны

По словам генпрокурора республики Андрея Шведа, из документов, в частности, стало известно о проведении карательной операции "Клетка обезьяны"

МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Белоруссия получила из Российской Федерации архивные документы, позволяющие установить ранее неизвестные места массового уничтожения людей на белорусской территории в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в среду генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед на встрече с работниками центрального аппарата МЧС республики.

"Из них [документов] мы узнали десятки ранее неизвестных мест массового уничтожения людей. Узнали о том, что проводились карательные операции, которые ранее не были известны", - отметил генпрокурор, слова которого приводит Telegram-канал Генеральной прокуратуры.

Швед привел данные одного из документов вермахта, в котором содержатся материалы о проведении карательной операции "Клетка обезьяны". "Из документов вермахта следует, что они уничтожили десятки населенных пунктов и, как они сами пишут, не менее 14 тыс. партизан, то есть мирных людей. И нигде, ни в одном нашем документе не фигурируют сведения об этой карательной операции. При том они с такой скрупулезностью документировали расход своих боеприпасов", - подчеркнул генпрокурор.

В апреле 2021 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Ведомство поставило вопрос о выдаче преступников, которые еще живы, в рамках международных договоров и уже запросило у России, Германии и других стран правовую помощь в расследовании дела. Ряд стран отказали Минску в оказании такой помощи. Ранее в Белоруссии сообщали, что более 400 фашистов, связанных с геноцидом белорусского народа в годы войны, все еще живы. Около 16 тыс. человек допрошены в рамках расследования уголовного дела.