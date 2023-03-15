15 марта, 11:32

Белый дом: США пока не достали обломки БПЛА из Черного моря и вряд ли смогут

США пока не достали обломки БПЛА из Черного моря и вряд ли смогут - Белый дом. 

© Информационное агентство ТАСС
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