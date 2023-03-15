Евродепутат заявила, что закупки ЕС оружия для Украины не помогут разрешить конфликт

Рот Неведялова указала, что военная проблематика находится вне компетенции Европарламента

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Катарина Рот Неведялова полагает, что совместные закупки странами Европейского союза вооружений для Украины не помогут разрешить конфликт. Об этом она заявила в среду, выступая на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

"Я согласна, что мы должны помогать Киеву, но я не думаю, что общими закупками оружия мы поспособствуем разрешению конфликта на Украине", - сказала член фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".

По ее словам, военная проблематика находится вне компетенции Европарламента. "Мы не являемся тем институтом, который занимается военными вопросами и проблемами обороны. В наших соглашениях говорится, что общей политикой в области безопасности являются поддержание мира, предотвращение конфликтов, военное консультирование и гуманитарная помощь", - подчеркнула Рот Неведялова, добавив, что решением проблем в сфере безопасности занимается НАТО.

Она предположила, что обсуждение подобных вопросов в ЕП может также вызвать непонимание избирателей. "Наши граждане не наделяли нас таким правом", - заключила она.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что правительство республики рассмотрит возможность передачи снятых с вооружения национальных ВВС истребителей МиГ-29 Украине.