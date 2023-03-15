15 марта, 18:40

Пентагон дистанционно уничтожил ценную информацию на упавшем в Черное море беспилотнике

При этом США пока не решили, предпринимать ли попытку поднять обломки со дна

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. США приняли меры, чтобы дистанционно уничтожить то, что представляло ценность, на упавшем в Черное море беспилотнике MQ-9.

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Об этом заявил в среду на пресс-конференции председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"Что касается возвращения обломков, то, действительно, у нас нет кораблей в этом районе. Но в данном регионе у нас много союзников и друзей. Мы будем проводить операцию по возвращению, потому что это американская собственность. Но, честно говоря, он, скорее всего, развалился на части и возвращать особенно нечего. Если говорить о потере какой-либо важной информации, то мы предприняли соответствующие меры. Так что мы уверены, что то, что могло представлять интерес, теперь уже интереса не представляет", - сказал он. 

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