Премьер Марокко и делегация Конгресса США обсудили расширение программ сотрудничества

Сенатор Адриано Эспайлат подчеркнул "большие успехи, достигнутые в различных областях Марокко, другом и союзником США"

РАБАТ, 15 марта. /ТАСС/. Глава правительства Марокко Азиз Ахеннуш встретился в Рабате с делегацией членов американского Конгресса, представляющих Демократическую партию США. Она находится в королевстве с рабочим визитом в рамках курса на укрепление уз дружбы и плодотворного сотрудничества, пишет в среду газета Le Matin.

В ходе переговоров была подчеркнута "особая динамика, свойственная в последние годы вековым отношениям дружбы между Королевством Марокко и США, дипломатические отношения которых восходят к подписанию в 1787 году договора о мире и дружбе между двумя странами".

Также стороны отметили, что "Марокко и США с 2012 года связаны стратегическим партнерством, основанным на регулярном и диверсифицированном политическом диалоге, структурированных экономических отношениях в рамках мароккано-американского соглашения о свободной торговле, а также на ряде соглашений и программ сотрудничества, охватывающих культуру, науку, безопасность и другие области".

Ахеннуш и члены американского Конгресса "рассмотрели ряд действующих двусторонних программ сотрудничества в различных областях и изучили возможности их расширения, подчеркнув общее стремление усилить эту динамику вкладом здравых сил в двух странах".

В заявлении для прессы по итогам встречи сенатор Адриано Эспайлат подчеркнул "большие успехи, достигнутые в различных областях Марокко, другом и союзником США".

Конгрессмены также встретились с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насером Буритой и председателем Палаты представителей (нижней палаты парламента) Рашидом ат-Талби.