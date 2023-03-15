Сенат Конгресса США утвердил Эрика Гарсетти новым американским послом в Индии

Кандидатуру поддержали 52 законодателя, 42 сенатора проголосовали против

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США полного состава в среду утвердил бывшего мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти на пост американского посла в Индии. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Выдвинутую президентом США Джо Байденом кандидатуру поддержали 52 законодателя, 42 сенатора проголосовали против.

"Кандидатура утверждена", - заявила председатель слушаний.

Гарсетти ранее подчеркивал, что в случае утверждения будет стремиться укреплять военное сотрудничество с Индией, в том числе за счет продажи "лучших оборонных технологий". Он также заявлял о намерении развивать экономическое сотрудничество с Индией.

Байден в июле 2021 года заявил о намерении назначить Гарсетти послом США в Индии. Рассмотрение его кандидатуры ранее было на время приостановлено по инициативе республиканцев. Они заявляли, что Гарсетти на посту мэра Лос-Анджелеса не принял надлежащих мер в свете обвинений одного из его ключевых помощников в сексуальных домогательствах.