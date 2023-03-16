Франция заявила о вступлении в период военной экономики

Глава Генеральной дирекции по вооружениям при Министерстве ВС Франции Эмманюэль Шива сообщил, что государство продолжает активно заказывать вооружения у оборонных предприятий

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Глава Генеральной дирекции по вооружениям (DGA) при Министерстве ВС Франции Эмманюэль Шива считает, что республика вступила в период военной экономики.

"Мы вступили в военную экономику. С июня мы с министром вооруженных сил (Себастьеном Лекорню - прим. ТАСС) три раза встречались со всеми представителями нашей оборонно-промышленной базы. Мы создали пять рабочих групп, которые привели к первым конкретным результатам, например с точки зрения стратегических запасов, сокращения сроков выполнения заказов, ускорения производства", - сказал он в среду в интервью газете Le Monde.

По словам Шива, производители сумели объединить свои запасы титана, "ценного материала для авиакосмической промышленности, который ранее поступал главным образом из России".

Как отметил глава дирекции, производители нацелены на ускорение и увеличение объемов производства.

"Сегодня предпочтение отдается всему, что может позволить нам производить больше и быстрее", - пояснил он.

Кроме того, по словам Шива, французское государство продолжает активно заказывать вооружения у оборонных предприятий. "В 2022 году мы заказали 218 зенитных ракет "Астер", 100 зенитных ракет "Мистраль" и 200 противотанковых ракет средней дальности", - констатировал он.

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за увеличение инвестиций европейских стран в оборонную отрасль. По словам Макрона, Европе необходимо "перевооружение" за счет усиления производственной и технологической базы. В этом контексте он отметил, что многие европейские страны из-за поставок помощи Украине "стали зависимы от решений неевропейских стран и во многом от возможностей неевропейских промышленных предприятий".