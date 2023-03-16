СМИ: Макрон не исключил роспуска палаты парламента при отклонении пенсионной реформы

По данным Agence France-Presse, французский президент намерен лично присутствовать на голосовании 16 марта в Национальном собрании

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу с премьер-министром Элизабет Борн в Елисейском дворце, обсудив возможность роспуска Национального собрания (нижней палаты) парламента, если депутаты отклонят законопроект о пенсионной реформе в окончательной редакции. Об этом в среду сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в правительстве страны.

По данным источника, консультации по вопросу целесообразности роспуска нижней палаты парламента продолжатся 16 марта, при этом власти рассматривают различные шаги, предусмотренные законом. Не исключено, что правительство прибегнет к положению конституции, допускающему возможность проведения реформы постановлением исполнительной ветви власти без голосования в двухпалатном парламенте. На этом этапе власти надеются "убедить депутатов в необходимости голосовать за принятие реформы", сказал источник.

Agence France-Presse сообщило, что Макрон намерен лично присутствовать на голосовании 16 марта в Национальном собрании.

Голосование обеих палат

Обе палаты парламента Франции на отдельных заседаниях рассмотрят окончательную редакцию проекта пенсионной реформы, согласованную 15 марта совместной комиссией депутатов и сенаторов. Сенат (верхняя палата) планирует провести голосование утром, тогда как Национальное собрание проведет заседание во второй половине дня. Вечером 15 марта часть законодателей еще не определились по поводу повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет и других мер, включенных в проект.

Планы реформы пенсионной системы вызвали серию массовых акций протеста ведущих профсоюзов и неоднозначное отношение населения Франции. Правительственный проект был представлен в середине января. Национальное собрание не успело завершить первое чтение в предусмотренный срок. Проект был направлен в Сенат, где был одобрен.