В КНР заявили, что будут защищать национальные интересы в отношении Гонконга

Китайский министр иностранных дел Цинь Ган отметил, что МИД КНР всегда поддерживал администрацию Гонконга "в полномерном и правильном внедрении принципа "одна страна - две системы"

ПЕКИН, 16 марта. /ТАСС/. Китай намерен защищать национальные интересы развития и суверенитет применительно к своему специальному административному району Гонконгу (Сянгану). Об этом в четверг заявил китайский министр иностранных дел Цинь Ган на встрече в Пекине с главой гонконгской администрации Джоном Ли.

"Мы продолжим поддерживать и направлять Гонконг, а также помогать ему в дипломатической работе, решительно защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, мы будем способствовать долгосрочному процветанию и стабильности Гонконга", - сказал Цинь Ган, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что МИД КНР всегда поддерживал администрацию Гонконга "в полномерном и правильном внедрении принципа "одна страна - две системы".

Джон Ли в ходе встречи поблагодарил МИД КНР за противодействие иностранному вмешательству в дела Гонконга. Также он выразил признательность за поддержку центральных властей в реализации принципа "одна страна - две системы" и продвижение сотрудничества специального административного района с зарубежными странами.

1 июля 1997 года после более чем полуторавекового британского колониального правления Гонконг вернулся в состав Китая по формуле "одна страна - две системы". С тех пор этот "островок капитализма" и крупный финансовый центр стал специальным административным районом КНР, сохранив на 50 последующих лет (до 2047 года) автономию во всех вопросах, кроме обороны и внешней политики.

В течение переходного периода этой территории гарантируется самостоятельность во многих вопросах, неизменность ее социально-экономической системы и "местного образа жизни". За ней сохраняется статус свободного порта (порто-франко), отдельной таможенной территории. Гонконг имеет свою денежную единицу, собственную исполнительную, законодательную и судебную (основанную на нормах английского права) систему, а также проводит самостоятельную иммиграционную и налоговую политику.