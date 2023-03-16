Премьер-министр Сингапура заявил об активной работе над мирным планом по Мьянме

Ли Сянь Лун сообщил о намерении вместе с партнерами заставить руководство Мьянмы выполнять условия по урегулированию ситуации, передает Reuters

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун заявил после встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо, что его государство будет активно работать совместно с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ООН над мирным планом по урегулированию ситуации в Мьянме. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По его данным, Ли Сянь Лун утверждал, что Сингапур вместе с партнерами будет стараться заставить руководство Мьянмы выполнять застопорившийся мирный план.

В среду президент Индонезии Джоко Видодо отметил, что в рамках борьбы за спокойствие в регионе ведется активная работа по восстановлению мира в Мьянме.

1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия Мьянмы является ее основным гарантом, военные этой страны сместили гражданское правительство. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. Лидер этой партии 77-летняя Аун Сан Су Чжи, которая сначала была помещена под домашний арест, а потом в тюрьму, в общей сложности приговорена к 33 годам лишения свободы по 19 делам. По данным правозащитников, после прихода военных к власти и начавшихся акций против смещения гражданского правительства, которые периодически выливаются в диверсионные вылазки, были убиты более 3 тыс. человек, почти 20 тыс. задержаны.