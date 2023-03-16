Экс-премьер Украины заявил, что лицемерие Запада в вопросах деятельности УПЦ зашкаливает

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел ранее сообщил, что монахи не выполнят предписание покинуть обитель

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Лицемерие стран Запада в вопросах, касающихся деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ), зашкаливает, заявил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Зачем так называемой ПЦУ Лавра? Известно, что у ПЦУ практически нет монахов. Согласно официальным данным, по состоянию на ноябрь 2021 года у приверженцев томоса (свидетельства об автокефалии - прим. ТАСС) было всего 233 монаха. В то время как у Украинской православной церкви в конце 2022 года было 4 620 монахов. А где же позиция международных правозащитных организаций? Где обеспокоенность посольств государств "Большой семерки"? Лицемерие Запада в вопросах, которые касаются деятельности на Украине крупнейшей православной конфессии, зашкаливает", - написал он в четверг в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

10 марта на сайте Киево-Печерской лавры УПЦ было опубликовано предупреждение и.о. гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" (подчиняется Минкультуры Украины), в соответствии с которым монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент 10 марта заявил, что УПЦ не может выполнить предписание монахам Киево-Печерской лавры покинуть ее помещения в связи с незаконностью этого распоряжения.

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил 13 марта, что монахи не выполнят предписание покинуть обитель. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил ранее, что представители УПЦ будут привлечены к уголовной ответственности в случае исчезновения из Киево-Печерской лавры "музейных экспонатов", в том числе мощей святых.

14 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров направил письма генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и действующему председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяру Османи, в которых призвал их потребовать от Киева прекратить произвол против канонической православной церкви и не допустить принудительного выселения монахов из Киево-Печерской лавры. Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик сообщил, отвечая на вопрос ТАСС о письме Лаврова, что Гутерриш исходит из того, что каждая страна должна гарантировать свободу вероисповедания и защиту религиозных объектов.